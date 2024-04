Expo peintures Cathy Collet et Jean-Marie Le Mot Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 18 avril 2024.

Expo peintures Cathy Collet et Jean-Marie Le Mot Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Jean-Marie Le Mot a navigué sur toutes les mers du monde après une enfance passée en Bretagne. Il suit les traces de son père, artiste à ses heures libres, en s’initiant au dessin et à la peinture à l’école des Beaux-Arts de Brest. Ses tableaux révèlent les navigations au long cours qu’il a vécues, il privilégie les coups de vent et les contrastes de couleurs. Il peint la puissance des vagues et les jeux de lumière entre ciel et mer. Les images figuratives de voiliers, au départ de régates, sont peintes jusqu’à une abstraction toute personnelle.

Cathy Collet, après avoir obtenu son diplôme aux Beaux-Arts de Rennes, a pris le large et navigué au long cours en tant qu’hôtesse de mer et équipière à bord de voiliers de prestige. Rédactrice-graphiste de presse magazine, elle est revenue en Bretagne, charmée par les côtes du Finistère. Le design graphique des cartes marines et le du code international sont ses sources d’inspiration pour ses peintures créées sur toiles de voile et de lin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-24 18:30:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

