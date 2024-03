Expo peintures Amélie Cooper Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 4 avril 2024.

Expo peintures Amélie Cooper Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Née aux Lilas en 1993, j’ai étudié la littérature à la Sorbonne puis la peinture aux Arts Décoratifs de Strasbourg, la HEAR.

L’exposition de la Maison de la Pointe s’appelle l’heure bleue . Ce titre fait référence au moment, à la fin de la journée, pendant lequel le ciel s’emplit d’un bleu foncé. Un entre deux qui n’est ni jour, ni nuit. Sur les toiles, fleurs irréelles, oiseaux assoupis, paysages aux horizons brouillés, se côtoient pour dessiner le zénith d’un monde similaire au notre. De la noirceur surgit une énigme qui ne peut être résolue, sorte de miroir de nos propres vanités. Entre les lignes, repose la dichotomie de l’éphémère et du pérenne, du bon et du mauvais.

Ma peinture est inspirée par des sujets provenant à la fois d’une contrée fantasmée, et d’une réalité parfois déceptive. Ils emmènent dans le monde de la Peinture, où dystopie et utopie

possèdent le pouvoir de cohabiter. Ces sujets, fragiles, activent des récits concernant la disparition ou portent l’attention sur des détails de notre environnement, des choses qui de par leur existence soulignent leur beauté fragile. La présence de figures plus ou moins perceptibles, questionne notre présence dans notre réalité et l’impermanence de l’être.

Ce travail de la peinture fait également lien avec le travail de la vidéo. Les superpositions de couches deviennent celles d’images glanées en open source ou dans mes archives personnelles. L’écriture et la parole entrent en jeu ; entre fiction et réalité, sincérité et mensonge, les textes et les voix peuvent se contredire ou soutenir une même hypothèse erronée. La première vidéo que j’ai réalisée, David Vassard, racontait l’histoire (presque vraie) d’un homme rejoignant le front national. Puis, j’ai fait mon DNA en une vidéo (presque fausse) d’une interview de Klaus Biesenbach et moi, dans laquelle il m’invitait à parler de mon œuvre, qui m’a valu les félicitations du jury. La dernière en date, Wondering about, est une vidéo expérimentale, traitant de questions existentielles, liées à des images de nature, d’êtres vivants, créant des parallèles entre ce que nous percevons et ce que les autres perçoivent de nous. Elle a remporté le Prix de la Ménagerie de Verre, décerné par Philippe Quesne lors du Festival Si Cinéma 2023, et a été projetée lors d’une séance de plusieurs films au Centre Pompidou en avril 2023. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 10:30:00

fin : 2024-04-09 13:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne ameliemcooper@gmail.com

