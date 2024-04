Expo peinture Véronique Mazière Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 16 mai 2024.

Expo peinture Véronique Mazière Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Je suis née et ai vécu à Paris, je vis maintenant à Quimper.

Après des études à l’École des Arts Appliqués en textile, aux Beaux-Arts en linogravure et lithographie, je suis devenue autrice-illustratrice de livres pour enfants. J’illustre mes livres en linogravure et broderie.

Mon travail est une invitation à redécouvrir les éléments, la pluie, les brumes auxquelles on ne prête pas attention, mais qui nous touchent au plus profond. Je peins des paysages à l’acrylique et imagine des tableaux textiles inspirés de la nature. Je travaille également à des projets de livre pour enfants en textile brodé et je propose des ateliers d’écriture, illustration, linogravure et broderie pour enfants et adultes (agrément Pass Culture, écoles, médiathèques, ehpads…). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 14:00:00

fin : 2024-05-22 18:30:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

