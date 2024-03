Expo peinture Naji Zeghdoudi Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 4 juillet 2024.

Expo peinture Naji Zeghdoudi Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Figuratif, Naji témoigne. Il donne de la profondeur à l’ordinaire,qui, à grands coups de brosse, de matière épaisse, et de sensibilité, devient sujet pictural. Abstrait, il exprime avec force ce qu’il pense et ressent. Son graphisme et ses couleurs expriment doutes, indignations, angoisses, mais aussi joies et espoirs quand les Hommes se respectent, fraternisent et ensemble construisent la Paix. Devant son travail les gens disent c’est lumineux et fort. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 10:00:00

fin : 2024-07-10 20:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne naji.zeg@neuf.fr

L’événement Expo peinture Naji Zeghdoudi Île-Tudy a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Destination Pays Bigouden Sud