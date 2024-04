Expo peinture Naji Zeghdoudi Galerie du Port Île-Tudy, lundi 8 avril 2024.

Autodidacte dessine et depuis ses 11ans. Artiste-peintre de la Forêt-Fouesnant connu, et reconnu classé par AKOUN et i-CAC

A obtenu de nombreux prix.

A exposé à New York, à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Brest, à Lorient, à Quimper, au Fort de Ste Marine, à la Maison de la Pointe etc…

Il arrive à la Galerie du Port pour la première fois. Il nous propose ses nouvelles toiles, petits et grands formats, figuratives et abstraites dont la lumière et la richesse expressive, invitent à

voyager d’un figuratif rehaussé à un abstrait ouvert aux interprétations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 10:00:00

fin : 2024-04-15 18:00:00

Galerie du Port 1 rue du Port

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

