Expo peinture Michel Remaud Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 5 septembre 2024.

Expo peinture Michel Remaud Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Michel REMAUD né en 1948 à Rennes. Il a suivi des études classiques et universitaires de langues étrangères. En 1969, deux années de coopération : sidération et émerveillement dans le

désert et son silence habité, immense et métaphysique. Retour en France en 1971, à Quimper pour exercer le métier d’enseignant de lycée jusqu’en 2008.

C’est en total autodidacte que j’ai repris la peinture en figurant le monde dans des paysages, des portraits, des natures mortes. Puis, au début des années 90, j’ai orienté ma démarche picturale vers une peinture plus mentale, introspective et méditative tout en préservant son ancrage dans un monde incarné et sensible. Au début des années 2000, le galeriste quimpérois Patrick Gaultier m’a fait confiance en m’ouvrant les portes et les cimaises de sa galerie tout au long de la décennie jusqu’à la fermeture de la galerie en 2009.

Puis en 2007, j’ai pu rencontrer le poète Daniel Kay qui m’offrit la chance de faire un premier livre d’artiste sur un texte original de lui. Suivirent une quarantaine de poètes, amoureux de peinture, avec qui j’ai eu le privilège de réaliser mes livres d’artiste.

A présent, ma peinture me semble toujours naître du monde et des mots et chercher sans relâche à en exprimer l’ordre caché, les harmonies et les discordances, les blessures, les musiques murmurées, la mémoire enfouie, les traces silencieuses, les fragiles empreintes du temps et des mots, les improbables correspondances. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-05 14:30:00

fin : 2024-09-11 19:00:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne remaud-mp@orange.fr

L’événement Expo peinture Michel Remaud Île-Tudy a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Destination Pays Bigouden Sud