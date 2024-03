Expo peinture Harald Weil-Bodenes et Jeannine L’HER Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 30 mai 2024.

Peintre amateur née en 1955

Jeannine L’HER débute par des stages d’aquarelle, enseignés par Christine Vailleux à Cajarc (Lot) et Lesconil (Finistère).

Travaille la peinture acrylique avec Isabelle de Longvilliers.

Découvre le monde des couleurs et une forme d’expression en participant plus d’une dizaine d’années aux cours de Danielle Madec, artiste peinte à Quimper et professeur enseignant la peinture à l’huile au couteau.

A la retraite, libérée de toute contrainte, adhère à un atelier de peintres au sein de l’association Les reflets de Sainte Marine .

Aime peindre des paysages de bords de mer, des ruelles colorées, des fleurs.. en pratiquant la technique de peinture à l’huile au couteau.

La peinture est un vrai moyen d’expression, une façon de parler, d’exprimer des émotions souvent enfouies.

Harald Weil-Bodenes

Je suis probablement parvenu à la peinture par mon métier de typographe (dans lequel j’ai suivi une formation). J’ai travaillé dans ce métier pendant 46 années et j’ai vécu 5 révolutions techniques. Le rapport quotidien avec les caractères de lettres, avec l’art graphique, avec le papier et particulièrement avec les couleurs ont excité ma curiosité pour le travail avec les pinceaux et les toiles.

C’est par les techniques d’impression que les représentations d’images et de formes coloriées se constituent par les couleurs bleu, jaune, rouge et noir. Ceci m’a fasciné chaque jour à nouveau et doit être le début timide de mon amour pour la peinture. / mon début timide dans la peinture. Désormais, la peinture fait partie de ma vie et je ne le regrette pas / je ne voudrais plus y renoncer.

Lorsqu’on peint, on a relativement peu d’outils. On a les lignes, les formes, la clarté et l’obscurité ainsi que les couleurs avec toutes leurs possibilités et leurs secrets. C’est par l’entraînement quotidien qu’on apprend de plus en plus et se met à la recherche d’une certaine perfection. Les techniques différentes sont un défi et ça donne envie de tirer leurs secrets aux couleurs. [Da du im letzten Absatz schon von den Geheimnissen der Farben sprichst, würde ich hier ggf. keinen Absatz machen]

Quant aux motifs de cette exposition, j’ai essayé de marier le paysage et les formes abstraites aux lettres et aux fragments de textes. / combiner le paysage et les formes abstraites avec des lettres et des fragments de textes. Les sculptures de livres distanciés et les collages veulent entre autres représenter ceci.

Le vent de la Bretagne me souffle beaucoup d’idées dans la tête mais le résultat ne plaira pas forcément à tout le monde. .

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne weil.harald-thuer@orange.fr

