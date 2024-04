Expo peinture, gravure, dessin Béatrice Giffo Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 16 mai 2024.

Béatrice Giffo est née à Quimper en 1961. Graveuse diplômée de l’école des Arts Décoratifs de Paris en 1987, elle est alors illustratrice pour la presse et l’édition et enseigne le graphisme et la gravure à Paris.

En 1995, elle décide de revenir en Finistère pour y retrouver la proximité de la nature entre mer et campagne. Elle y développe son travail personnel qu’elle présente en galerie, en alternant gravure, dessin et peinture.

En 2013 elle réalise un voyage au Japon qui confirme son goût pour l’Orient et influence ses

compositions. De nombreux séjours dans les îles bretonnes nourrissent son observation des

éléments. Les arbres rencontrés et plus largement les arborescences sont le fil conducteur de son travail au cours des années ; elle développe également les thèmes des courants flux et migrations

qui animent toutes existences. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 14:00:00

fin : 2024-05-22 18:30:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

