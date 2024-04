Expo peinture Franck Léon Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 8 août 2024.

Expo peinture Franck Léon Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Franck LÉON, de Logonna-Daoulas, expose ses peintures sur cartes marines, faïences de Quimper et huiles sur toile .

Vous découvrirez ses différents styles de peintures d’inspiration maritimes ainsi que les dernières créations de l’hiver quand la Joconde rencontre AstroBoy et Pikachu taquine la Vénus de Boticelli, un hibou se pose sur un nautile, une cheval de cristal est menacé par un papillon bleu, mais aussi de lieux et de thons figés dans la faïence, l’arbre aux neuf oiseaux, des déesses du monde posées sur une étagère, des homards pris en embuscade par un gang de lézards mais aussi des marins et marinettes trop stylés, des felouques égyptiennes ou un pêcheur de poulpes sans oublier les aventures improbables et maritimes pour les plus petits avec vache, cochon, crocodile, poule, kangourou, ours, girafe…

Une nouvelle collection de pendules et horloges à marées sera présentée pour la première fois ainsi qu’un hommage aux peintres du XXème siècle avec une série des déclinaisons d’une figure emblématique de pêcheur stylisé à la manière de … . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 10:00:00

fin : 2024-08-14 20:00:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

