Expo peinture Dany Borvon Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 20 juin 2024.

Expo peinture Dany Borvon Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Né à Brest, études supérieures à Rennes, carrière professionnelle en lle de France, éloignement de la mer… très présente aujourd’hui dans mes créations. Fasciné par les arts dès ma jeunesse, j’ai acquis mes bases artistiques en assistant aux cours libres de l’Ecole des Beaux-arts de Brest.

Ma pratique a évolué au cours des périodes de ma vie et des techniques utilisées. Je peins à l’acrylique depuis une trentaine d’années en privilégiant les aplats dans une représentation graphique et minimaliste de mes sujets. Ma peinture se veut moderne et contemporaine, elle est reconnue par les caractéristiques d’un style et d’une signature appréciée en Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Royaume uni, USA, Australie.

Je participe de manière régulière à de nombreuses expositions personnelles et collectives, et j’anime les associations de développement de l’art.

Membre du conseil d’administration de CapCaval’Art de 2018 à 2023

Membre du jury des salons de gravure du manoir de Kérazan

Président de l’association ART IN LOC à Loctudy de 2020 à 2023 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 10:00:00

fin : 2024-06-26 19:00:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne dbn29@hotmail.f

