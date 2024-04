Expo linogravures Thibaut Thierry Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 16 mai 2024.

Expo linogravures Thibaut Thierry Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

Artiste autodidacte (mais à bonne école, son père est graveur en taille douce…) né en 1981, Thibaut THIERRY a toujours dessiné et peint à l’aquarelle ses sujets de prédilection, inspiré par la nature, la mer, les bateaux et marines… Il prolonge sa passion naturaliste et son engagement professionnel dans la préservation de l’environnement par l’illustration d’ouvrages et supports pédagogiques pour les amateurs de nature. Son intérêt pour la gravure est au fond de lui depuis toujours, mais son envie de s’y lancer est finalement assez récente. Il découvre la linogravure il y a près de 10 ans la simplicité du procédé, le support très agréable à graver, le rendu des impressions, les possibilités offertes par cette technique lui ont donné l’envie de créer, de chercher, tâtonner pour des rendus figuratifs ou plus abstraits…

Son processus de création commence toujours par l’observation de l’instant, qu’il saisit par le dessin ou la photographie une plage qui se découvre avec la marée, un paysage littoral en clair obscur, un poisson fraichement pêché, des herbes qui jouent avec le vent, le ressac des vagues sur les rochers… La mer n’est jamais loin, dans ce qu’elle offre de mouvements, de matière, d’énergie… Une série de gravures Estrans s’enrichit notamment d’année en année, une autre série Écumes, une dernière sur les plantes médicinales qui vient illustrer deux livres consacrés au monde des simples entre Normandie et Bretagne (dont Les plantes médicinales de Bretagne, 2024, Éditions Locus Solus).

Aujourd’hui, il associe un savoir-faire artisanal à son processus de création, au travers de la fabrication de ses papiers de chanvre et lin, aux inspirations maritimes, inclusions d’algues, de végétaux, minéraux… Il souhaite également proposer ce travail aux artistes à la recherche de papiers authentiques, avec la création en 2024 de l’atelier 5°W PAPIERS dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Il est installé à Plouarzel dans le Finistère, au bord de la mer d’Iroise. .

Début : 2024-05-16 14:00:00

fin : 2024-05-22 18:30:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

