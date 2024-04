Expo découpe papier Patrick Pasques Jardin de la Pointe Île-Tudy, jeudi 16 mai 2024.

Expo découpe papier Patrick Pasques Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistère

J’ai découvert, presque par hasard, le monde du papier et de l’illustration, mais depuis, chaque jour, j’imagine des histoires, fabrique en papier et en volume des objets, des animaux, des personnages que je mets en scène et photographie pour illustrer mes albums jeunesse.

J’ai également une démarche plus libre, plus artistique dans laquelle je réutilise la technique de papiers découpés pour réaliser des paysages de montagne ou des scènes maritimes.

J’affectionne aussi la représentation en volume d’animaux (poissons, insectes, etc.), présentés à la manière de collections zoologiques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 14:00:00

fin : 2024-05-22 18:30:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

