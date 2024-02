Expo de voitures d’époque, Gemme les belles anciennes Sanguinet, samedi 1 juin 2024.

Expo de voitures d’époque, Gemme les belles anciennes Sanguinet Landes

L’association Sanguinet Véhicules d’Antan (SVA) organise son 4ème rassemblement annuel « Gemme les Belles Anciennes » (GBA-2024) dans le cadre idyllique des bords du lac de Sanguinet.

Au programme, une exposition de voitures d’époque, youngtimers et sportives, motos, et autres véhicules agricoles, des stands pour des transactions d’objets afférents au thème de l’évènement entre particuliers ou professionnels, une restauration (menu de Chef) et buvette tenues par l’association, une tombola et un défilé d’élégance en voitures de prestige avec équipage en costume d’époque.

Les visiteurs, passionnés et collectionneurs sont les bienvenus à cette journée conviviale sur le thème du véhicule de collection. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 08:00:00

fin : 2024-06-01 19:00:00

Allée du Lac

Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine sva40460@gmail.com

L’événement Expo de voitures d’époque, Gemme les belles anciennes Sanguinet a été mis à jour le 2024-02-24 par OT Grands Lacs