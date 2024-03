Expo Calligraphie japonaise Izumi Kohama Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 18 juillet 2024.

Expo Calligraphie japonaise Izumi Kohama Jardin de la pointe Île-Tudy Finistère

Izumi Kohama est une artiste de calligraphie japonaise.

La calligraphie Japonaise (Shodo), plus qu’un art, est un processus harmonieux et philosophique qui s’exprime au travers de compositions graphiques et gestuelles soignées.Elle fusionne poésie, littérature et peinture en réunissant rythme, émotion, esthétique et spiritualité sous une forme artistique unique.

Dans cette exposition Izumi Kohama vous invite à venir découvrir son univers spirituel et artistique Japonais. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:30:00

fin : 2024-07-24 18:00:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne izumikohama@gmail.com

