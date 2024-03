Expo Art photo à la Ferme Dupire Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, samedi 6 avril 2024.

Expo Art photo à la Ferme Dupire Découvrez l’art sous toutes ses formes lors de la 3ème EXPO ART PHOTO, organisée par le Rotary Club de Villeneuve d’Ascq, les 6 et 7 avril 2024 à la Galerie Gilbert Sailly de la Ferme Dupire. 6 et 7 avril Ferme Dupire Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Découvrez l’art sous toutes ses formes lors de la 3ème EXPO ART PHOTO, organisée par le Rotary Club de Villeneuve d’Ascq, les 6 et 7 avril 2024 à la Galerie Gilbert Sailly de la Ferme Dupire.

Après le succès des éditions précédentes à la Villa Acacia à Tourcoing en 2021 et 2022, cet événement promet une nouvelle expérience artistique captivante.

Découvrez le travail de huit artistes

Cette année, l’exposition met en lumière le travail de huit artistes professionnels soigneusement sélectionnés par une commission dédiée. Vous aurez l’occasion de découvrir les œuvres récentes de cinq photographes, ainsi que celles de deux sculpteurs et d‘un céramiste, offrant ainsi une variété de perspectives artistiques.

Que vous soyez amateur d’art ou passionné, cette exposition vous réserve des découvertes uniques. Les huit artistes retenus partagent tous un talent indéniable, une créativité débordante et un engagement envers le public. Certains sont encore peu exposés, tandis que d’autres jouissent déjà d’une réputation nationale voire internationale. Cette diversité enrichissante mérite assurément une visite lors de cette exposition organisée avec passion par le club-service villeneuvois.

Horaires de l’exposition

L’exposition sera ouverte au public les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024, de 9h00 à 18h00. L’entrée est libre et gratuite, et vous pourrez facilement accéder à la galerie Gilbert Sailly de la Ferme Dupire, avec un parking gratuit disponible et un accès métro à proximité (Triolo). Ne manquez pas cette opportunité unique de plonger dans le monde de l’art contemporain et de soutenir les actions humanitaires du Rotary Club de Villeneuve d’Ascq.

Zoom sur le Rotary Club de Villeneuve d’Ascq

Créé en 1989 par le Rotary Club de Lille-Est, le Rotary Club de Villeneuve d’Ascq, sous la présidence d’Isabelle Joly, réunit des femmes et des hommes engagés dans la vie citoyenne. En plus de promouvoir la paix et la lutte contre les inégalités, le club s’investit dans des actions pour la promotion de la culture, de l’éducation et des libertés.

Ferme Dupire 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France