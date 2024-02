Exploration Gourmande Fête de la Fraise et secrets de l’Huile d’Olive à Salon de Provence Martigues, samedi 20 avril 2024.

Exploration Gourmande Fête de la Fraise et secrets de l’Huile d’Olive à Salon de Provence Martigues Bouches-du-Rhône

Embarquez pour une journée pleine de saveurs au départ de Martigues, pour la magnifique ville de Salon de Provence. Notre excursion combine la délicieuse Fête de la Fraise avec une visite immersive chez un producteur d’huile d’olive traditionnelle.

9h00 Rendez-vous à la Place des Aires de Martigues. Départ en autocar en direction de Salon de Provence.



10h00 Arrivée au Mas des Bories

Explorez un havre de paix où l’oliveraie traditionnelle se mêle harmonieusement au paysage. Dégustez des huiles d’olive extra vierges produites localement par Roxanne, une moulinière passionnée. Découvrez le processus de fabrication artisanal et les secrets de cette huile d’olive de qualité exceptionnelle.



Déjeuner dans un restaurant du centre-ville



Profitez d’un repas délicieux composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert, accompagné d’un quart de vin et d’un café.

Menu donné à titre indicatif Salade de croustillants de chèvre chaud, chiffonnade de jambon serrano. Pavé de saumon crème d’aneth, riz safrané. Dessert à la fraise



Après-midi Fête de la Fraise



Participez à une tradition salonaise en explorant le marché des producteurs locaux et les stands dédiés à la célèbre Belle Rouge.

Savourez des produits dérivés de la fraise dans toutes leurs déclinaisons. Profitez d’un temps libre pour flâner et découvrir les attractions de la fête, dont le célèbre Château de l’Emperi.



Château de l’Emperi Visitez librement l’une des plus belles forteresses de Provence et admirez une vue imprenable sur la ville depuis sa terrasse.



17h30 Départ pour Martigues.

18h30 Retour à Martigues, avec des souvenirs plein la tête et des saveurs plein les papilles.



Réservez dès maintenant pour une journée mémorable alliant traditions provençales, dégustations exquises et découvertes culturelles ! 75 75 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Place des Aires

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com

