Expérience épicurienne La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire, vendredi 9 août 2024.

Venez partager une expérience inoubliable autour d’accords mets et vins dans un cadre enchanteur les vignes au coucher du soleil.

L’occasion de découvrir des accords parfaits entre Pouilly Fumé et amuses-bouches sucrés-salés régionaux. Puis poursuivez la soirée par un pique-nique sur l’herbe tiré du sac et dans une ambiance musicale. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. .

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-09

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@tourdupouillyfume.fr

