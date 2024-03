Expérience à la ferme Chaussy Chaussy, dimanche 2 juin 2024.

Expérience à la ferme : une journée au milieu des chèvres et de la laine Dimanche 2 juin, 10h00 Chaussy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Vivez au rythme des chèvres angora et moutons shetland, déjeunez des produits locaux et laissez vous bercer tout l’après-midi au rythme de la cardeuse et du rouet dans la grande bergerie

Chaussy 10 Rue du Canal, Chaussy Chaussy

