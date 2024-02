Excursion vers l’île de Batz depuis Moguériec Sibiril, jeudi 15 août 2024.

Excursion vers l’île de Batz depuis Moguériec Sibiril Finistère

Traversées de 45 minutes commentées à l’aller et au retour par le navigateur pour découvrir les trésors de la Côte des Sables au départ du Port de Moguériec à Sibiril.

Temps libre sur l’île de Batz.

Réservation obligatoire et achat des billets auprès des offices de tourisme de Plouescat et Saint-Pol de Léon. .

Début : 2024-08-15 11:45:00

fin : 2024-08-15 16:45:00

Port de Moguériec

Sibiril 29250 Finistère Bretagne

