EX MOVERE DANCE FESTIVAL DANSE CONTEMPORAINE Assas, vendredi 19 avril 2024.

EX MOVERE DANCE FESTIVAL DANSE CONTEMPORAINE Assas Hérault

Le EX MOVERE DANCE FESTIVAL 2024 met à l’honneur les femmes chorégraphes venant de la région Occitanie et également du monde entier. De 22 ans à 73 ans, plusieurs générations d’artistes féminines présenteront leurs créations chorégraphiques et donneront des ateliers de danse ouverts tous les publics.

Le EX MOVERE DANCE FESTIVAL 2024 met à l’honneur les femmes chorégraphes venant de la région Occitanie et également du monde entier. De 22 ans à 73 ans, plusieurs générations d’artistes féminines présenteront leurs créations chorégraphiques et donneront des ateliers de danse ouverts tous les publics.

L’objectif durant ces 3 jours est de permettre la rencontre entre les artistes régionaux et internationaux avec les habitants des villes et des communautés de communes, à Montpellier et aux alentours.

Inscrivez-vous également à nos ateliers gratuits de découverte de la danse. Tout public (de 8 ans à 90 ans). 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

Assas 34820 Hérault Occitanie

L’événement EX MOVERE DANCE FESTIVAL DANSE CONTEMPORAINE Assas a été mis à jour le 2024-02-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP