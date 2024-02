EVO Festival Montagne de Beaum Digne-les-Bains, vendredi 24 mai 2024.

EVO Festival Montagne de Beaum Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

24-26 mai 2024, rdv pour célébrer le VTT Gravity, sur 3 journées mêlant un village exposants, animations et contests pour petits et grands (draisienne, VTTAE, pumptrack…), tests sur le park avec et sans navettes, du ride entre potes et de la compétition.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Montagne de Beaum EVO Bike Park

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@evobikepark.com

L’événement EVO Festival Digne-les-Bains a été mis à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains