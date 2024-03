Everybody Trance x Flirt La Cité Fertile Pantin, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 14h00 à 00h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Vous étiez present.es l’année dernière et on remet le couvert cette année avec une version encore plus gourmande !

Tout en continuant à faire ce que nous aimons le plus – partager avec vous les artistes talentueux que nous croisons sur notre chemin et les amener dans nos – nous avons également étendu notre vision de la rave vers de nouveaux horizons.

Seconde fois pour Everybody Trance à la Cité Fertile cette fois-ci avec nos copains de le samedi 13 avril 2024 de 14:00 a 00:30.Danse transcendante et sonorités mentales sélectionnées et amenées avec finesse sont les maîtres-mots de cet – – .

Construit autour de sonorités , , cet après midi promet un voyage progressif.

// LINE UP //

https://on.soundcloud.com/WwmTEiv1411vh4v8A

https://on.soundcloud.com/m5FmCAYVuHdSYAWB8

https://soundcloud.com/sarcus_soundsystem

Live

https://on.soundcloud.com/nvNLpNamL9itF4H37

https://on.soundcloud.com/qdHLqE4cUYywg7xVA

https://soundcloud.com/flirt-collectif

// TICKETS //

https://shotgun.live/…/everybody-trance-x-flirt-cite…

CITÉ FERTILE

14 Av. Edouard Vaillant, 93500 Pantin

14:00 – 00:30

À partir de 9€

On compte sur toi pour prendre soin des autres et de toi, si tu vois le moindre comportement suspect, signale-le aux agent·es de sécurité rapidement

La Cité Fertile 14 Av. Edouard Vaillant 93500

Everybody Trance