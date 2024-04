Événement / Une journée avec Michel Ragon Musée d’arts de Nantes Nantes, jeudi 30 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-30 16:00 – 20:45

Gratuit : oui Les conférences sont gratuites. Les participants souhaitant visiter le musée en dehors des conférences devront se procurer un billet d’entrée.

L’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, dont Michel Ragon était membre d’honneur depuis 1989, participe à la célébration du centenaire de la naissance de cet écrivain en organisant à Nantes, un cycle de conférences publiques intitulé Une journée avec Michel Ragon. La matinée se déroulera à l’Université permanente et l’après-midi se déroulera au musée. 16h : Un fonds Michel Ragon à la bibliothèque du Musée d’arts de Nantes ? (30 min)Par Mikaël Pengam, responsable de la Bibliothèque du musée Présentation de l’histoire et du contenu de la Documentation Internationale d’Art Contemporain conservée au musée qui mettra particulièrement l’accent sur les années 1950-1960 pendant lesquelles Michel Ragon, critique d’art, était un des plus actifs défenseurs de l’art abstrait. 17h : Michel Ragon, aventurier de l’art abstrait (1h30)Par Vincent Rousseau, conservateur de 1976 à 2011, chargé des collections d’art moderne Découverte et analyse des oeuvres du musée réalisées par des artistes que Michel Ragon a connus et soutenus. Il rappelle entre autres les liens d’amitié qu’il a toujours entretenus avec deux Nantais, James Guitet et Martin Barré. 19h15 : Michel Ragon, homme multiple (1h30)Par Bernard Blistène, conservateur du patrimoine, historien d’art, ancien Directeur du Musée national d’art moderne au Centre Pompidou Il n’est sans doute pas un domaine de la création que Michel Ragon n’ait pas exploré. Homme multiple par excellence, ouvert à toutes les investigations, son long chemin de vie s’affirme aujourd’hui comme un modèle déterminant pour celles et ceux qui abordent cette œuvre polymorphe et résolument engagée.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html