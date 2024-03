Evènement nature >Journées de la biodiversité et de la ruralité Bourgvallées, samedi 22 juin 2024.

Evènement nature >Journées de la biodiversité et de la ruralité Bourgvallées Manche

Samedi

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Manche vous convie aux Journées de la Biodiversité et de la Ruralité 2024, pour un week-end exceptionnel dédié à la nature, à la chasse, à la pêche et à notre patrimoine rural. Ce week-end de festivités, d’échange et d’apprentissage aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

31 Rue des Aumones

Bourgvallées 50750 Manche Normandie contact@fdc50.com

