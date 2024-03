Évènement de Dinosaures Event Gien, samedi 6 avril 2024.

Évènement de Dinosaures Event

Pour la première sur la ville de Gien l’exposition vous embarquera dans une visite à découvrir en famille. Des animations autour des dinosaures. A travers un parcours intérieur et extérieur partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps. Les visiteurs se retrouvent ainsi, comme des explorateurs, dans le monde disparu du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition.

Venez découvrir

– Une vingtaine de dinosaures présents dont certains robotisés

– Animations

– Projection sur écran.

– Fouille archéologique

– Modules pédagogiques

– Cadeaux souvenir EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

C.c Auchan 3, Rue De La Fabrique 45500 Gien

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

