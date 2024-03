ÉVEILLEZ VOS SENS AVEC NOS PRODUITS LOCAUX Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault, mercredi 17 avril 2024.

ÉVEILLEZ VOS SENS AVEC NOS PRODUITS LOCAUX Animation sur la route des saveurs : En famille ou entre amis, venez déguster le temps d’un après-midi des gourmandises sucrées du territoire. Mercredi 17 avril, 14h00 Office de tourisme de Grand Châtellerault Entrée libre, réservation conseillée.

La Boutique de l’Office de Tourisme c’est une vitrine de produits locaux et de savoir-faire du territoire. En famille ou entre amis, venez déguster le temps d’un après-midi des gourmandises sucrées du territoire. Nous vous proposerons également quelques animations autour des sens afin d’éveiller vos papilles.

Office de tourisme de Grand Châtellerault 1 place Sainte Catherine – 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47

animation famille

Office de Tourisme de Grand Châtellerault