‘Eveil Entrepreneurial’ Petit-déjeuner d’Inspiration et de Réseautage Cobalt Poitiers, mardi 9 avril 2024.

‘Eveil Entrepreneurial’ Petit-déjeuner d’Inspiration et de Réseautage Rencontre BGE Limousin Poitou-Charentes, CAPEE, CitéLab dans le cadre de la quinzaine de la création reprise d’entreprise Mardi 9 avril, 09h00 Cobalt Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:30:00+02:00

Une occasion inspirante, enrichissante et essentielle pour établir des connexions, échanger des idées et développer votre réseau entrepreneurial

Venez rencontrer des experts de la création reprise d’entreprise et des conseiller en évolution professionnelle

Cobalt 5 rue Victor Hugo 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « s.bouhassoun@bge-lpc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 50 75 88 16 »}, {« type »: « email », « value »: « e.roux@capee.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 01 88 41 »}]

création reprise entreprise entreprenariat

BGE Limousin Poitou-Charentes