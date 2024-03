Éveil danse parent-enfant Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, mercredi 10 avril 2024.

Éveil danse parent-enfant Atelier – Dans le cadre du festival Mes Poissons d’Avril 10 et 13 avril Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarif 3€ pour l’enfant, gratuit pour l’accompagnant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T11:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Initiation douce à la danse et créa tion d’une petite chorégraphie pour développer son imagination. Le but est d’éveiller les corps des petits (souplesse et tonicité) en faisant partager les exercices aux parents.

Mercredi 10 avril :

– 15h (de 4 à 5 ans)

– 16h (de 3 à 4 ans)

Samedi 13 avril :

– 10h (de 4 à 5 ans)

– 11h (de 3 à 4 ans)

Avec Paloma Ginestar

