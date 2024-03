Eveil corporel Bibliothèque municipale Gramat, samedi 20 avril 2024.

Eveil corporel Bibliothèque municipale Gramat Lot

Avec Stéphanie Morier et Céline Klein. Une exploration des cinq sens avec des jeux et des

expériences simples. Puis les sens deviennent moteur du mouvement et nous emportent dans une

danse à partager tous ensemble !

Dès 2 ans.

Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20

Bibliothèque municipale Avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie bibliotheque@gramat.fr

