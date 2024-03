EVA OERTLE, FLUTE THEATRE FEMINA Bordeaux, jeudi 19 juin 2025.

Programme:Fanny Mendelssohn 3 LiederAdagio pour violon et pianoClara Schumann 2 LiederJohannes BrahmsSonate op. 120 n° 2 en mi bémol majeur Cécile Chaminade Sérénade aux étoiles, op.142 André Caplet Rêverie et Petite Valse Mélanie BonisSonate en do dièse mineur pour flûte et piano, op.64La flu^tiste suisse Eva Oertle se produit dans toute l’Europe comme soliste et chambriste. Elle joue avec des orchestres de renomme´e in¬ternationale comme Il Giardino Armonico ou Al Ayre Espan~ol.Le pianiste Vesselin Stanev, originaire de Varna (Bulgarie), a e´te´ forme´ a` l’Acade´mie de musique de Sofia puis aupre`s de Dmitri Bashkirov au Conservatoire Tchai¨kovski de Moscou, d’Alexis Weissenberg et au Conservatoire national supe´rieur de musique de Paris.Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 23.00 – 33.00 euros.

Début : 2025-06-19 à 19:30

Réservez votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33