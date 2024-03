Eugène Schneider, le politique Rue Jules Guesde Le Creusot, mardi 9 avril 2024.

Eugène Schneider, le politique Rue Jules Guesde Le Creusot Saône-et-Loire

Eugène Schneider, le politique

Par Patrick SERRE.

Eugène Schneider est arrivé au Creusot en 1836. Directeur des Forges, il était également un homme politique maire, conseiller général, député, ministre et président du corps législatif. Bien que moins connue, cette carrière fut importante.

Dans cette conférence proposée par l’Écomusée Creusot Montceau, l’historien Patrick Serre propose de revenir sur ces différents mandats, jusqu’au dernier combat politique d’Eugène Schneider après l’évènement de la Commune du Creusot en 1871.

Diplômé de l’Université, maître en droit, enseignant et historien, Patrick Serre est spécialiste du Second Empire, de la guerre de 1870-1871 et de la Commune de Paris. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:30:00

fin : 2024-04-09 19:30:00

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie (salle à manger)

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecomusee@creusot-montceau.org

L’événement Eugène Schneider, le politique Le Creusot a été mis à jour le 2024-03-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)