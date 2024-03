ÉTÉ ACTIF Pêche nature Eymet, vendredi 23 août 2024.

ÉTÉ ACTIF Pêche nature Eymet Dordogne

Venez passer un moment agréable à la pêche. Découvrez et observez les espèces pêchées et bien plus. Vous apprendrez entre autres comment bien faire votre amorce.

Les animateurs ne manqueront pas de vous donner des informations sur la pêche dans le département de la Dordogne. Prévoir dans la mesure du possible des chaussures fermées, une casquette et une bouteille d’eau. Durée de l’animation 2h. Groupe de 10 personnes maximum. À partir de 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 09:30:00

fin : 2024-08-23 11:30:00

Lac de l’Escourou

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

