Eté actif A la recherche des pierres semi-précieuses Jumilhac-le-Grand, lundi 29 juillet 2024.

Eté actif A la recherche des pierres semi-précieuses Jumilhac-le-Grand Dordogne

A la recherche de pierres semi-précieuses (grenats et éventuellement paillettes d’or)! Philippe vous procurera le matériel et les conseils pour passer une matinée passionnante et rafraîchissante !

Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 10:00:00

fin : 2024-07-29 12:15:00

Rivière Isle

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

