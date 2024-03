ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, vendredi 20 décembre 2024.

Malgré le succès interplanétaire du premier spectacle Et tout le monde s’en fout , lemonde ne va toujours pas bien.Qu’est-ce qui fait que l’on a autant de mal à faire bouger les lignes ? C’est le mystère queva tenter de percer Lexa dans ce nouveau spectacle.Avant de pouvoir reconstruire un monde meilleur, encore faut-il accepter de le déconstruire! Mais ce serait bien plus simple sans ce mystérieux syndrome de Michel…L3X@ est un hacker sensible et rageur qui nous livre dans ses vidéos, du fond de sacave (pour la saison 1), sa vision des choses sur un thème qui pourrait changer notre vie.Aussi impulsif que pédagogue, il prend sur lui pour expliquer le plus clairement possibledes notions de sciences, de politique ou de psychologie à des interlocuteurs pas toujoursbien renseignés. Son but est simple, changer le monde.Le concept :Grâce à ce nouveau séminaire « Et tout le monde s’en fout » contribue à mieuxcomprendre des sujets de société. L’objectif de L3x@ est simple : rendre chaqueindividu meilleur pour que le monde aille mieux.Distribution:Un spectacle écrit par: Fabrice De Boni, Marc De Boni et Axel LattuadaAvec: Axel LattuadaMise en scène: Fabrice De Boni

