Et si on parlait d’Europe Projection Il reste encore demain Cinéma Le Familial Saint-Lunaire, mercredi 17 avril 2024.

Et si on parlait d’Europe Projection Il reste encore demain Cinéma Le Familial Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Le cinéma italien à l’honneur. Projection du film Il reste encore demain (VOSTFR) de Paola Cortellesi.

Mariée à un homme autoritaire et violent, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. L’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Délia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 20:30:00

fin : 2024-04-17

Cinéma Le Familial Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Et si on parlait d’Europe Projection Il reste encore demain Saint-Lunaire a été mis à jour le 2024-04-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme