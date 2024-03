Et si nous mangions pour conserver la nature ? L’écologie par la fourchette ! Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, jeudi 16 mai 2024.

Et si nous mangions pour conserver la nature ? L’écologie par la fourchette ! Notre invité Xavier Poux nous présente l’impact qu’a notre système alimentaire sur les écosystèmes et comment nous pouvons, via nos choix, mettre notre alimentation au service de l’agroécologie. Jeudi 16 mai, 19h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T19:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T19:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:00:00+02:00

Appuyant son analyse sur la modélisation d’une Union Européenne qui aurait adopté les principes agroécologiques à l’horizon 2050, Xavier Poux, ingénieur agronome AgroParisTech et docteur en économie rurale, propose une vision systémique des enjeux écologiques, sociaux et économiques d’une transition vers l’agroécologie en Europe.

À l’heure où l’urgence écologique est parfois réduite à une seule empreinte carbone mal comprise, il est nécessaire de mettre également dans l’équation la destruction du vivant associée au développement de l’agriculture industrielle. Mais d’autres formes d’agriculture ont la capacité de favoriser l’expression d’écosystèmes riches en fleurs, insectes et oiseaux. Ce sont celles-là qu’il faut privilégier, qui toutes ensemble dessinent une agroécologie moderne.

Cette conférence s’inscrit dans le cycle des « Conférences au vert » des CJBG.

Les jeudis de 19h30 à 21h, plongez dans l’atmosphère végétale de l’iconique Serre tempérée offrant un décor pittoresque pour des conférences botaniques en immersion totale ! Invité·e·s de renom ou collaborateur·rice·s des CJBG partagont leurs connaissances avec vous et ouvrent le débat.

Conférence tous publics, gratuite et sans inscription.

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/conservatoire-jardin-botaniques/

Elisabeth Guilhem