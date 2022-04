Et de se tenir la main – Mélanie Perrier Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Et de se tenir la main – Mélanie Perrier Reims, 1 juin 2022, Reims. Et de se tenir la main – Mélanie Perrier Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims

2022-06-01 18:00:00 – 2022-06-01 18:40:00 Manège 2 Boulevard Général Leclerc

Reims Marne Pensée comme une pièce pour tous (à partir de 6 ans), cette création s’articule autour d’un duo masculin et du geste de se tenir la main, porté par l’énergie électrisante d’une batterie live. Une belle proposition pour un dialogue entre petits et grands, pour repenser une relation solidaire, l’échange, la douceur. https://www.manege-reims.eu/le-programme/les-creations/melanie-perrier-2c98fe50 Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Manège 2 Boulevard Général Leclerc Ville Reims lieuville Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Et de se tenir la main – Mélanie Perrier Reims 2022-06-01 was last modified: by Et de se tenir la main – Mélanie Perrier Reims Reims 1 juin 2022 Marne Reims

Reims Marne