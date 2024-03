Et après c’est quoi ? Salle Clouzot La Crèche, samedi 13 avril 2024.

Et après c’est quoi ? Salle Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Qui a dit que la poésie était rébarbative et démodée ?

Pas ces trois-là, en tout cas ! Pascal Peroteau et sesacolytes la célèbrent, et plutôt deux fois qu’une, avec cenouveau spectacle, construit autour d’une dizaine depoèmes classiques (Desnos, Carême, Fort, Éluard, LaFontaine…). Ils les habillent de mélodies, d’imagesprojetées, et leur offrent parfois même une suite, nouslaissant entrevoir, en chanson, ce qu’il advient dufromage dérobé par le renard, ou ce qu’il conviendraitde faire du bonheur quand on l’a attrapé !

Distribution

Pascal PEROTEAU, chant, contrebasse, harmonica, mise en scène

Fabrice BARRÉ, clarinette basse, synthétiseur, batterie, choeurs

Philippe BLANC, banjo, ukulélé, violoncelle, flûte traversière,choeurs

Coproduction

Compagnie TC Spectacles OARA Théâtre de la Coupe d’Or 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:30:00

fin : 2024-04-13 19:30:00

Salle Clouzot Place du champ de foire

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine culture@ville-lacreche.fr

L’événement Et après c’est quoi ? La Crèche a été mis à jour le 2024-03-14 par ADT 79