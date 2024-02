ESTEVILLE LIBEREE reconstitution pédagogique de la Bataille de Normandie, avec un camp militaire, animations expositions et présentations ludiques Esteville, samedi 31 août 2024.

ESTEVILLE LIBEREE reconstitution pédagogique de la Bataille de Normandie, avec un camp militaire, animations expositions et présentations ludiques Esteville Seine-Maritime

Samedi

Tout le WE

Présentation dynamique de displays sur la vie des soldats, matériel et équipements, armement avec démonstrations pédagogiques.

Découverte dynamique des véhicules militaires, pompier avec possibilité de baptêmes.

3 expositions (Femmes Résistantes, la Résistance en Normandie et la Semaine Rouge de Rouen)

Convoi de véhicule.

Animation musicale et bal de la libération le samedi soir avant le grand feu d’artifices gratuit.

Cérémonie commémorative

Restauration et buvette sur place

Tout le WE

Présentation dynamique de displays sur la vie des soldats, matériel et équipements, armement avec démonstrations pédagogiques.

Découverte dynamique des véhicules militaires, pompier avec possibilité de baptêmes.

3 expositions (Femmes Résistantes, la Résistance en Normandie et la Semaine Rouge de Rouen)

Convoi de véhicule.

Animation musicale et bal de la libération le samedi soir avant le grand feu d’artifices gratuit.

Cérémonie commémorative

Restauration et buvette sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 09:00:00

fin : 2024-09-01 17:00:00

Commune d’Esteville et parc du château (76690), le long du cimetière ou repose l’Abbé Pierre.

Esteville 76690 Seine-Maritime Normandie pmoulin5014@gmail.com

L’événement ESTEVILLE LIBEREE reconstitution pédagogique de la Bataille de Normandie, avec un camp militaire, animations expositions et présentations ludiques Esteville a été mis à jour le 2024-02-16 par Seine-Maritime Attractivité