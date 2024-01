COURSE DU DOLMEN Esplanade Florac Trois Rivières, dimanche 11 août 2024.

Florac Trois Rivières Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 09:30:00

fin : 2024-08-11

Tour du Dolmen: 5ème épreuve du Challenge des Vallées Cévenoles.

Une boucle dans la ville de Florac direction Salièges, Monteils (700 m) via Gralhon puis descente sur Florac par la RD16, passage dans le parc Paul Arnal et arrivée en ville. Parcours…

Une boucle dans la ville de Florac direction Salièges, Monteils (700 m) via Gralhon puis descente sur Florac par la RD16, passage dans le parc Paul Arnal et arrivée en ville. Parcours: 13 Km et 510m de D+ ouvert à partir de la catégorie junior (licence ou certificat médical obligatoire).

4 Ravitaillements sur le parcours. 70% de route, 30% de chemins.

Inscriptions sur place le jour même à partir de 8h à 9h15 ou en ligne sur lesportif.com

Départ de la course : 9h30 sur l’Esplanade.

Restauration possible sur réservation le jour même

EUR.

Esplanade

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



