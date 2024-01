FÊTE DE LA MOULE DU 14 JUILLET Esplanade de la Ria Pornic, dimanche 14 juillet 2024.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 18:00:00

fin : 2024-07-14 23:00:00

Bienvenue à la fête de la moule à Pornic, un événement gourmand et convivial qui se déroule chaque année le 14 juillet !

Gourmandise, tradition et convivialité

Cette traditionnelle fête, organisée par le Rugby club pornicais et Pornic Basket St Michel, est l’occasion de partager bonne humeur et convivialité. Elle met à l’honneur les délicieuses moules de bouchot de La Plaine-sur-Mer, offrant aux visiteurs une expérience culinaire unique.

Au programme :

Lors de cette fête, les rues de Pornic s’animent de stands colorés proposant une variété de plats à base de moules. Que vous préfériez les moules marinières classiques, les moules à la crème, les moules à la provençale ou même les moules frites, vous trouverez certainement de quoi satisfaire vos papilles. Les chefs locaux rivalisent de créativité pour vous offrir des recettes savoureuses et originales à base de ce trésor de la mer.

En plus de la dégustation de moules, la fête propose également un bal à partir de 18h, de nombreuses animations pour divertir petits et grands. Des concerts en plein air, des spectacles de rue, des démonstrations culinaires et des jeux traditionnels sont au programme. Vous pourrez ainsi profiter d’une ambiance festive et chaleureuse tout en découvrant la richesse culturelle de la région.

Pour clôturer cette belle soirée, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet est tiré depuis la passerelle du Château. Un spectacle grandiose à ne pas manquer !

Pour profiter pleinement de la fête de la moule à Pornic :

on vous recommande d’arriver tôt afin d’éviter les foules et de pouvoir déguster tranquillement vos moules préférées.

n’oubliez pas de vous munir de quelques euros en espèces, car certains stands n’acceptent pas les paiements par carte.

pensez à réserver votre hébergement à l’avance si vous souhaitez prolonger votre séjour et explorer davantage les charmes de Pornic.

La fête de la moule à Pornic est une occasion parfaite pour célébrer la gastronomie locale et passer un moment agréable en famille ou entre amis. Venez découvrir les saveurs de la mer, vous divertir et créer des souvenirs inoubliables lors de cette journée festive.

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire