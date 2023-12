PARCOURS DU COEUR Esplanade de la Ria Pornic, 7 avril 2024, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 12:30:00

Marche et course à pied à allure libre organisée par le centre de soins infirmiers et le Godillot pornicais.

Marche et course à pied à allure libre organisée par le centre de soins infirmiers et le Godillot pornicais.



Comme chaque année le Parcours du Coeur est organisé par : le Centre de Soins Infirmiers de Pornic, Soin santé St Père en Retz, les Associations : Don de Sang Bénévole de Pornic et St Père-en-Retz, Jade Rando Loisirs., le Godillot Pornicais, et patronné par la Fédération Française de Cardiologie.



Marche : 7 kms : départ de 8h00à 10h30

11kms : départ de 8h00 à 10h00

Course à pied : Départ à partir de 8h00.

Prise de tension possible sur place à partir de 8h00

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-27 par eSPRIT Pays de la Loire