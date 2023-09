Les Plages musicales_Juillet & Août 2024 Esplanade de la Plage Labenne, 3 juillet 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Les Plages musicales c’est le Rendez-vous de l’été à Labenne ! Les Artistes vont vous faire vibrer tous les mercredis et vendredis soir de juillet et août..

2024-07-03 fin : 2024-08-30 . EUR.

Esplanade de la Plage

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les Plages musicales is Labenne’s summer rendezvous! Every Wednesday and Friday evening in July and August, the artists will be thrilling you.

Les Plages musicales es la cita veraniega de Labenne Los artistas le harán vibrar todos los miércoles y viernes de julio y agosto.

Les Plages Musicales ist der Treffpunkt des Sommers in Labenne! Die Künstler werden Sie jeden Mittwoch- und Freitagabend im Juli und August begeistern.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS