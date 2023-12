FESTIVAL DU JEU « SORTONS JOUER » Esplanade Charles De Gaulle Montpellier, 20 avril 2024, Montpellier.

La 14ème édition du Festival du jeu de Montpellier « Sortons jouer » se déroule du 20 au 21 avril 2024 au Corum..

►Entrée libre et gratuite, en famille ou entre amis.

Pour découvrir ou redécouvrir le jeu de société sous toutes ses formes : jeux de plateau, de figurines ou de cartes, jeux en bois, jeux d’extérieur…

Des classiques aux dernières nouveautés, mais aussi des protos à l’avenir prometteur, des tournois de folie, une tombola généreuse et des crêpes encore plus généreuses !

Esplanade Charles De Gaulle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



