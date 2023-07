Université Auguste-Rodin | L’exode entre mythe et histoire : une enquête sur Moïse Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 23 avril 2024, Meudon.

Mardi 23 avril 2024, 14h15 Espaces culturels du potager du Dauphin

Par Thomas Römer, directeur de l’unité mixte de recherche Proche-Orient-Caucase : langues, archéologie, cultures (CNRS/Collège de France/École pratique des hautes études), professeur au Collège de France titulaire de la Chaire Milieux bibliques et administrateur

L’histoire de Moïse et l’Exode est l’un des récits les plus connus de l’Ancien Testament, mais sa véracité historique a souvent été remise en question. Après avoir décrypté l’année dernière l’épopée de Gilgamesh et l’origine du monde et des hommes selon la Bible, Thomas Römer partagera les résultats de son enquête passionnante sur Moïse et l’Exode. Quelles sont les preuves archéologiques et les sources historiques qui soutiennent ce mythe, ainsi que les éléments mythiques et symboliques qui le composent ? Quelques réponses en découvrant l’histoire derrière l’un des récits les plus emblématiques de cet épisode biblique qui a façonné notre compréhension de la religion et de la civilisation.

MARDI 23 AVRIL – 14H15

Conférence exceptionnelle du professeur Thomas Römer

Thomas Römer conférence

© Zhizhuan Zhou, 2019