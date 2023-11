Mistura – Katia Guerreiro Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 31 mai 2024, Plan-les-Ouates.

Mistura – Katia Guerreiro Vendredi 31 mai 2024, 20h00 Espace Vélodrome CHF 38.-

Au Portugal, le fado n’a pas d’âge, il n’est d’aucune génération mais de toutes, parce qu’il se réincarne et se régénère sans cesse. Katia Guerreiro a conquis tous les cœurs par sa voix, sa fidélité à l’esprit intimiste mais passionné du fado, également aussi par sa personnalité, sa liberté et la belle imagination qui préside à ses choix de poètes, de compositeurs et d’arrangeurs.

Une technique sans faille mais une corde sensible, sur un fil, au bord du précipice, un drame intime qui renvoie à l’universel, des éclats d’âme qui font chavirer cœurs et corps.

Dans le cadre de la présentation de son nouvel album Mistura (sorti en octobre 2022), Katia Guerreiro revient sur scène dans un spectacle basé sur une rétrospective de sa carrière représentant la musique, la poésie et l’âme portugaise.

Avec dix disques publiés, des centaines de concerts dans les salles les plus prestigieuses et des festivals nationaux et internationaux sur plusieurs continents, Katia Guerreiro – qui a combiné pendant quelques années la pratique de la médecine avec le fado – a déjà reçu des décorations au Portugal et en France, étant reconnue comme l’une des plus remarquables représentantes de la culture portugaise dans le monde et l’une des chanteuses les plus brillantes de sa génération. Les prix et récompenses qu’elle a reçus tout au long de sa carrière sont attribués en reconnaissance de sa contribution inestimable à la diffusion de la culture portugaise et à la projection du Portugal dans le monde.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 +41 22 884 64 64 https://www.plan-les-ouates.ch/lieux/espace-velodrome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

