Le Champ de bataille Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 16 mai 2024, Plan-les-Ouates.

Le Champ de bataille Jeudi 16 mai 2024, 20h00 Espace Vélodrome CHF 25.-

Âge conseillé : dès 14 ans​

« L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise musique […] Ça coûte une fortune en crème anti-boutons, ça change d’humeur toutes les six minutes, ça a le nez qui pousse. Ça se traîne du divan au lit en mettant un point d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. Ça vous déteste. C’est cruel un enfant qui grandit. Comble de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne. Et ça, il faut l’encaisser ! ».

La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable. Là, il consulte des dépliants de voyage afin d’échapper pour de bon à la pesanteur du quotidien, entre un fils aîné en pleine adolescence et une crise de couple.

Après une formation d’interprétation dramatique de l’INSAS (Bruxelles) en 1999, Denis Laujol se tourne vers la mise en scène. Thierry Hellin a joué dans plus de 80 spectacles créés en Communauté française de Belgique. Le Prix du Meilleur acteur lui a été décerné par les Prix de la Critique 2014/15 pour son rôle dans Passions humaines de Guy Cassiers. Journaliste et romancier, Jérôme Colin présente en radio l’émission culturelle Entrez sans frapper (La Première – RTBF) et à la télévision le programme Hep Taxi.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates

Debby Termonia