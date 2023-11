Monte-Cristo Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 3 mai 2024, Plan-les-Ouates.

Edmond Dantès, jeune marin de 19 ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après 14 années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort.

L’art des séries, si prisé dans nos foyers, ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder. Entre satire sociale et élans romanesques, le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

Sous l’impulsion du conteur Nicolas Bonneau et de la musicienne et comédienne Fanny Chériaux, le projet de la Volige se développe autour de trois axes : l’art du conte, le récit musical et des projets de territoires et de création in situ.

Dans le cadre du festival La Cour des Contes (Plan-les-Ouates) du 26 avril au 5 mai 2024

2024-05-03T20:00:00+02:00 – 2024-05-03T21:40:00+02:00

Frédéric Ferranti