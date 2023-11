Monsieur – Karim Slama Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, 18 avril 2024, Plan-les-Ouates.

Jeudi 18 avril 2024, 20h00 Espace Vélodrome CHF 25.-

« Monsieur » est un mime internationalement reconnu. Un artiste adulé au sommet de son art. Pourtant, un soir de représentation, la voix off qui l’accompagne évoque un spectateur stoïque qui ne semble pas apprécier la représentation à sa juste valeur. « Monsieur » se démène alors pour regagner l’amour inconditionnel de son public. Mais rien n’y fait, le doute l’envahit et « Monsieur » est embarqué dans une spirale d’échecs qui annonce peut-être la fin de sa carrière.

Sans parole mais accompagné de la voix off de Catherine Guggisberg, Karim Slama nous fait vivre le destin tragique et burlesque d’un personnage qui n’a jamais su être autre chose qu’un mime. Avec l’énergie et l’inventivité qu’on lui connait, Karim s’amuse et se questionne sur le combat d’un être décalé qui doit s’intégrer dans un monde manifestement peu fait pour lui.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates

