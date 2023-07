La ferme des Animaux – Collectif ARFI Espace Tonkin Villeurbanne, 24 mai 2024, Villeurbanne.

La ferme des Animaux – Collectif ARFI Vendredi 24 mai 2024, 19h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Que se passe-t-il lorsque les animaux décident de chasser les humains de la ferme? Comment s’organiser ensemble? Qui a le droit de décider pour tous? Quelles sont les conséquences sur chacun? Qu’aurions-nous pu faire autrement? Les jeunes spectateurs, en interaction avec la scène, peuvent changer le cours de l’histoire et décider de leur destin commun. Ils font ainsi l’expérience d’une organisation collective par une expérimentation ludique, empirique, et musicale.

Le roman de George Orwell, publié en 1945, est une « fable » animalière et politique qui relate l’organisation collective des animaux d’une ferme dont ils ont chassé les humains. Pourtant, certains animaux tentés de devenir « plus égaux que les autres » voudront reprendre ces rênes dont ils s’étaient libérés, mettant en péril le rêve d’une société libre, égalitaire et prospère. Le spectacle de l’ARFI prend des libertés avec l’histoire d’origine pour en imaginer les prolongements et les « et si? », à hauteur d’enfant.

Mélissa Acchiardi batterie, chant, percussions, synthétiseur — Guillaume Grenard trompette, basse électrique, chant, machines Jessica Jargot : comédienne Mise en scène, textes : Ophélie Kern — scénographie, décor : Stéphane Boireau

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T19:00:00+02:00 – 2024-05-24T19:55:00+02:00

jeune public enfants

